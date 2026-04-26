Аспирин может снижать риск рака: новые данные меняют клиническую практику

По данным BBC, одно из самых старых и широко используемых лекарств - аспирин - демонстрирует способность снижать риск развития и распространения некоторых видов рака. Новые исследования не только усиливают доказательную базу, но и уже влияют на медицинские рекомендации в ряде стран.

Речь идет прежде всего о колоректальном раке и пациентах с высоким генетическим риском, например при синдроме Линча - наследственном заболевании, значительно повышающем вероятность опухолей кишечника. В одном из ключевых рандомизированных исследований под руководством профессора клинической генетики Джон Берн было показано, что ежедневный прием аспирина в течение не менее двух лет снижает риск развития колоректального рака примерно на 50%. Более новые данные указывают, что даже низкие дозы (75–100 мг) могут быть столь же эффективны.

Дополнительные результаты подтверждают потенциал препарата и у уже диагностированных пациентов. Так, исследование ученых Каролинский институт показало: у больных с определенными мутациями после операции прием аспирина снижал риск рецидива более чем вдвое. Эти данные уже привели к изменениям клинической практики - например, в Швеции пациентам с раком кишечника начали проводить генетический скрининг и при необходимости назначать низкие дозы препарата.

Механизмы противоопухолевого действия аспирина до конца не изучены, однако ученые выделяют несколько ключевых направлений. Препарат подавляет фермент COX-2, связанный с воспалением и ростом опухолей, а также влияет на тромбоциты и факторы свертывания крови, что может повышать способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки.

Несмотря на обнадеживающие результаты, эксперты подчеркивают: аспирин не является универсальным средством профилактики и может вызывать серьезные побочные эффекты, включая желудочно-кишечные кровотечения. Поэтому его применение должно рассматриваться индивидуально и только под контролем врача.

В настоящее время продолжаются крупные международные исследования с участием тысяч пациентов, которые должны дать ответ, может ли аспирин быть эффективен при других типах опухолей, включая рак молочной железы и простаты.