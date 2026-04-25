В Бишкеке стартует масштабная обработка зеленых насаждений от вредителей

- Карыпбай кызы Толгонай
Муниципальное предприятие "Бишкекзеленстрой" начинает комплексное опрыскивание столичной растительности для защиты от вредных насекомых. Профильные мероприятия будут проводиться совместно с Департаментом химизации, защиты и карантина растений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Согласно графику, работы начнутся 25 апреля и продлятся до 15 мая текущего года. Чтобы минимизировать неудобства для горожан и снизить нагрузку на окружающую среду, обработка будет выполняться преимущественно в ночное время.

Для защиты деревьев и кустарников применяются современные препараты. Используемые средства безопасны для людей, животных и полезных насекомых.

Тем не менее жителям столицы рекомендуют соблюдать меры предосторожности и временно не посещать места проведения опрыскивания. Особую бдительность следует проявлять людям, обладающим повышенной чувствительностью к химическим веществам.

МП "Бишкекзеленстрой" благодарит горожан за понимание и содействие в проведении работ.


