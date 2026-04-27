"Манчестер Сити" вырвал победу у"Саутгемптона" и вышел в финал Кубка Англии

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счётом 2:1 в полуфинале Кубка Англии, который прошёл на стадионе "Уэмбли".

Команда Пепа Гвардиолы была в шаге от сенсационного поражения. На 79-й минуте "Саутгемптон" вышел вперёд: Финн Азаз точным обводящим ударом поразил ворота Джеймса Траффорда.

Однако "Манчестер Сити" сумел переломить ход встречи в самой концовке. Решающий мяч забил Нико Гонсалес, который мощным дальним ударом принёс своей команде победу.

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии в четвёртый раз подряд, избежав громкой сенсации и подтвердив статус фаворита турнира.