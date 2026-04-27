Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.77 - 102.77

"Манчестер Сити" вырвал победу у"Саутгемптона" и вышел в финал Кубка Англии

330  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Саутгемптоном" со счётом 2:1 в полуфинале Кубка Англии, который прошёл на стадионе "Уэмбли".

Команда Пепа Гвардиолы была в шаге от сенсационного поражения. На 79-й минуте "Саутгемптон" вышел вперёд: Финн Азаз точным обводящим ударом поразил ворота Джеймса Траффорда.

Однако "Манчестер Сити" сумел переломить ход встречи в самой концовке. Решающий мяч забил Нико Гонсалес, который мощным дальним ударом принёс своей команде победу.

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии в четвёртый раз подряд, избежав громкой сенсации и подтвердив статус фаворита турнира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458120
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  