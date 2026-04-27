Кыргызстанец Айаал Лазарев покорил боксерский ринг в Якутске

В Якутске состоялся боксёрский турнир "Битва за контракт", одним из главных событий которого стало выступление представителя Кыргызстана Айаала Лазарева.

Известный борец вольного стиля провёл выставочный поединок против московского боксёра Игоря Зайцева и одержал убедительную победу нокаутом во втором раунде. Лазарев с первых секунд захватил инициативу, активно атаковал и прижимал соперника к канатам, нанося серии мощных ударов. Развязка наступила в начале второго раунда, когда бой был завершён досрочно.

После поединка Лазарев отметил высокий уровень накала эмоций и адреналина, подчеркнув, что именно этим единоборства привлекают зрителей. При этом спортсмен признался, что подошёл к бою не в оптимальной форме: на подготовку у него было всего две недели, к тому же он выступал с травмой руки.

Вице-президент Федерации бокса Якутии Василий Егоров отметил смелость кыргызстанца, подчеркнув, что тот не побоялся выйти на ринг в непривычной для себя дисциплине.

Главным боем вечера стало противостояние Михаила Варламова и Бургута Ходжибоева. Встреча была остановлена из-за травмы узбекского спортсмена, и Варламов записал на свой счёт восьмую победу в профессиональной карьере.

Турнир вызвал большой интерес у публики - все билеты были распроданы, а организаторам даже пришлось увеличивать количество мест в зале.