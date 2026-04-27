Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.77 - 102.77

Кыргызстанец Айаал Лазарев покорил боксерский ринг в Якутске

331  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Якутске состоялся боксёрский турнир "Битва за контракт", одним из главных событий которого стало выступление представителя Кыргызстана Айаала Лазарева.

Известный борец вольного стиля провёл выставочный поединок против московского боксёра Игоря Зайцева и одержал убедительную победу нокаутом во втором раунде. Лазарев с первых секунд захватил инициативу, активно атаковал и прижимал соперника к канатам, нанося серии мощных ударов. Развязка наступила в начале второго раунда, когда бой был завершён досрочно.

После поединка Лазарев отметил высокий уровень накала эмоций и адреналина, подчеркнув, что именно этим единоборства привлекают зрителей. При этом спортсмен признался, что подошёл к бою не в оптимальной форме: на подготовку у него было всего две недели, к тому же он выступал с травмой руки.

Вице-президент Федерации бокса Якутии Василий Егоров отметил смелость кыргызстанца, подчеркнув, что тот не побоялся выйти на ринг в непривычной для себя дисциплине.

Главным боем вечера стало противостояние Михаила Варламова и Бургута Ходжибоева. Встреча была остановлена из-за травмы узбекского спортсмена, и Варламов записал на свой счёт восьмую победу в профессиональной карьере.

Турнир вызвал большой интерес у публики - все билеты были распроданы, а организаторам даже пришлось увеличивать количество мест в зале.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458121
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  