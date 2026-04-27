У Китая так много спутников, что их не успевают запускать в космос

Китайская космическая индустрия демонстрирует беспрецедентный рост производственных мощностей, который, однако, столкнулся с серьезным инфраструктурным барьером. По данным отраслевого издания Hello Space, в стране уже функционируют или достраиваются десятки заводов, способных выпускать более 7 тысяч аппаратов ежегодно. Этот масштаб отражает глобальные амбиции Пекина, но на текущий момент возможности космодромов не позволяют реализовать такой потенциал: в 2025 году на орбиту было выведено лишь несколько сотен спутников.

Основным драйвером промышленного бума стали амбициозные проекты спутникового интернета Guowang и Qianfan. В перспективе эти группировки могут насчитывать десятки тысяч аппаратов, а поданные в Международный союз электросвязи заявки и вовсе расширяют потенциальный флот до сотен тысяч единиц. Несмотря на скепсис экспертов относительно реальности таких цифр, строительство заводов идет по всей стране - от крупных центров в Шанхае и провинции Чжэцзян до новых предприятий на острове Хайнань, расположенных вплотную к космодромам для оптимизации логистики.

Сегодня в космическую отрасль активно инвестируют не только государственные корпорации и коммерческие стартапы, но и неожиданные игроки, такие как металлургические компании. Это стало возможным благодаря тому, что Пекин объявил коммерческий космос приоритетным направлением, открыв доступ к щедрому госфинансированию.

Главным препятствием для Китая остается технологический разрыв в средствах доставки. В то время как американские компании массово используют многоразовые системы, позволяющие совершать запуски в разы чаще, КНР все еще полагается на одноразовые носители. Тем не менее, эксперты считают избыточные мощности не ошибкой планирования, а осознанной стратегией. Сейчас частный сектор Китая активно разрабатывает многоразовые ракеты и строит новые коммерческие площадки. Когда проблема "пускового голода" будет решена, страна окажется полностью готовой к мгновенному и массовому развертыванию своих орбитальных группировок.