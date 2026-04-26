В Таласе прошёл бизнес-форум "Talas Connect", собравший 500 участников

Вчера, 25 апреля, в городе Талас состоялось крупное мероприятие, направленное на активизацию предпринимательской среды региона - бизнес-форум "TALAS CONNECT". Форум был организован Полномочным представительством Президента Кыргызской Республики в Таласской области и Таласской бизнес-ассоциацией, а генеральным спонсором выступила компания "Альянс Алтын".

В форуме приняли участие около 500 предпринимателей, бизнес-тренеров, представителей министерств, специалистов банковского сектора и молодых основателей стартапов, прибывших из Таласской области и других регионов страны. Участники подробно обсудили актуальные вопросы развития предпринимательства.

На открытии мероприятия выступил полномочный представитель Президента в Таласской области Эрмат Джумаев. Он отметил, что в регионе имеются новые возможности в сферах туризма, перерабатывающей промышленности и производственного сектора. По его словам, местные власти готовы оказывать инвесторам и предпринимателям всестороннюю поддержку.

Особенностью форума стало сочетание теории и практики. Опытные тренеры во главе с известным бизнес-наставником Анатолием Хуаном поделились с участниками полезными советами о современных методах ведения успешного бизнеса, формировании команды, стратегиях продаж и мотивации.

Кроме того, представители государственных органов и финансовых учреждений встретились с предпринимателями в формате открытого диалога и ответили на вопросы, касающиеся налоговой системы, льготного кредитования, государственных программ поддержки и экспортных возможностей.

В рамках форума были организованы специальные выставочные площадки, деловые встречи и сессии по обмену опытом, что создало широкие возможности для налаживания новых партнёрских связей. Участники отметили, что подобный формат встреч имеет большое значение для развития бизнес-среды региона.

По словам представителей предпринимательского сообщества, "TALAS CONNECT" стал не просто форумом, а площадкой, придавшей новый экономический импульс Таласу.