Высокая мода - на высоте: показ прошёл прямо во время рейса Бишкек-Каракол

Кыргызстан стал одной из первых стран в мире, где модный показ прошёл прямо во время авиарейса. Необычное шоу развернулось на борту рейса Бишкек - Каракол: после набора высоты проход между креслами превратился в подиум, звезды шоу-бизнеса, блогеры, инфлюенсеры

представили коллекцию дизайнера Айпери Обозовой. Пассажиры рейса неожиданно стали зрителями модного показа, который прошёл на высоте нескольких тысяч метров.

Корреспондент издания VB.KG побывала на этом необычном показе.

Проект реализовали при участии команды энтузиастов и при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана и партнёров, а его идейным вдохновителем выступила Олеся Семикоз. По словам организаторов, на подготовку ушли годы - от согласований до проработки всех требований безопасности.

Идейный вдохновитель проекта Олеся Семикоз рассказала изданию VB.KG как готовился показ и с какими сложностями пришлось столкнуться.

- Данный проект я вынашивала три года, пока это всё согласовывалось со всеми органами. На самом деле, кажется, что он прошёл за пять минут, но это большой путь подготовки, командная работа, люди, которые даже не полетели с нами, инструктажи, которые нам проводили по технике безопасности. Нас предупреждали, что если будет турбулентность, мы не сможем реализовать проект, и мы были к этому готовы, в том числе потому, что рейс недолгий, он длится всего 45 минут, и не всегда погодные условия позволяют, - рассказала она.

По её словам, в день показа удалось реализовать задуманное.

- Сегодня, в такую знаковую дату 26.04.2026 всё сложилось, погода нам улыбалась, и мы смогли это реализовать. Важно, что проект прошёл при поддержке, потому что именно с этой стороны была проделана большая работа, - отметила Семикоз.

Она также рассказала о своей мотивации.

- Я реализую разноформатные проекты, у меня есть свой фестиваль, и в целом я стараюсь делать проекты, которых ещё не было в Кыргызстане. Мне нравится придумывать то, чего ещё не было, и именно это меня мотивирует, - добавила она.

Дизайнер Айпери Обозова рассказала, как возникла идея провести показ именно во время полёта.

- Идейный вдохновитель Олеся Семикоз предложила сделать показ в самолёте во время полёта, чтобы не просто так самолёт стоял, и мы там сделали показ, а чтобы всё происходило в воздухе. Здесь пассажиры, становятся нашими зрителями, - пояснила она.

По её словам, к проекту присоединились актёры, деятели культуры и инфлюенсеры.

- Это наши друзья, партнёры, которые поддержали эту идею и согласились на такой необычный формат показа, - отметила Обозова.

Она также рассказала о концепции коллекции.

- Я всегда работаю в этно-направлении. Первая моя коллекция вышла в 2009 году - это уже 17 лет. Сегодняшняя коллекция тоже национальная.

В салоне самолёта мы оформили чехлы на подголовниках кресел в этно- стиле. Всем пассажирам, мы подготовили маленькие презенты печенье с узорами курака, это мой принт, - сказала дизайнер.

Обозова добавила, что показ стал частью подготовки к более масштабному событию.

- Сейчас у меня готовится большой показ, который пройдёт 4 июня в Бишкеке. Этот показ в самолёте как небольшой инфоповод перед большим событием, - заключила она.

Актриса, блогер и предпринимательница Океана Урматбек поделилась своими впечатлениями.

- Полёт отличный, необычный. Ощущения были такие, которые испытываешь, когда что-то происходит впервые. Показ в самолёте у меня был впервые, и мне было очень приятно видеть, как сами пассажиры очень сильно удивились и отдавали такую эмоцию, от которой мы все были заряжены, - рассказала она.

По её словам, во время участия возникали небольшие неудобства.

- Было не страшно, просто чуть-чуть неудобно из-за того, что немного трясло. А так, когда что-то новое всегда интересно и хочется попробовать. Это не первый мой опыт участия в показах, меня иногда приглашают, я даже открывала показы. Но такой формат в самолёте у меня впервые, - отметила актриса.

Журналист и блогер Айгерим Жунусова рассказала о своих ощущениях.

- Ощущения на самом деле не передать. Это первый такой эксклюзивный показ именно на высоте. Было очень волнительно, особенно в тот момент, когда в воздухе ты проходишь. Это немного сложно, но при этом очень много адреналина, - поделилась она.

Она также подчеркнула значимость проекта.

- Ощущение, что именно наша страна, наш Кыргызстан сделал такой показ впервые. У меня только восторг. Многие устраивают показы, но никто не делает шоу, а именно в таком формате сделать - это на самом деле дорогого стоит, - отметила Жунусова.

Народная артистка Кыргызстана Гульнур Сатылганова прокомментировала формат показа.

- Этот проект стал необычным. Я считаю, что пассажирам было интересно. Естественно, мы соблюдали все правила техники безопасности, - сказала она.

Она также отметила работу дизайнера.

- Айпери Обозова - талантливый дизайнер и смогла продемонстрировать свою коллекцию на такой высоте. Мы давно сотрудничаем, в начале её карьеры мы создавали мой образ в тандеме. Это человек, который вырос на моих глазах. Мне нравится, что в отдельных коллекциях она использует образы известных людей Кыргызстана.

У неё есть свой неповторимый дизайнерский почерк, - подчеркнула Сатылганова.

По её словам, участие сопровождалось небольшим волнением.

- Это второй опыт, когда я выступаю в качестве модели. В первый раз я выступала на показе Татьяны Воротниковой. Вначале было немного волнительно, но пассажиры нас поддерживали, - добавила она.

Модель, "Мисс Кыргызстан - 2022" Диами Алмазбекова рассказала о своём опыте участия.

- Я впервые дефилировала в салоне самолёта, и это, конечно, было особенное чувство. Сам формат совсем другой пространство ограничено, всё происходит в движении, но именно это делает опыт уникальным.

Меня часто приглашают на показы и фотосессии Айпери Обозовой, поэтому в целом я чувствую себя уверенно. Я уже восемь лет работаю в моделинге, и сильного волнения не было. Скорее, было интересно попробовать себя в таком необычном формате, - отметила она.

Жительница Каракола Анара эже, пассажирка рейса, поделилась впечатлениями от увиденного.

- Сегодня нам показали очень красивую и необычную моду, выполненную в кыргызском колоритном стиле. Всё это выглядело ярко и самобытно. Сам полёт проходил в весёлой, живой атмосфере, было много эмоций.

Особенно приятно было увидеть вживую звёзд кыргызского шоу-бизнеса - это совсем другие ощущения, чем через экран. Коллекция мне очень понравилась, она действительно красивая и запоминающаяся. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов, - заключила пассажирка.