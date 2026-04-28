Критический момент: Центральная Азия между суверенитетом и давлением

20 апреля в Бишкеке информационно–аналитический портал Stanradar.com провёл круглый стол на тему "Центральная Азия: на пути к суверенитету или под пятой западной экспансии".

Учёные, эксперты попытались осмыслить текущие тенденции и определить, насколько устойчив курс региона на самостоятельность в условиях возрастающего внешнего влияния. Главной мыслью, прошедшей через всё мероприятие, был анализ внешнего влияния и давления через разные инструменты.

Например, в Кыргызстане, с апреля 2024 года действует закон об иноагентах. Согласно ему, власти будут вести учёт иностранных представителей. По логике, попавшие в реестр организации должны сдавать дополнительную отчетность и подвержены внеплановым проверкам. Как написал на своей странице в соцсетях глава Республики Садыр Жапаров, бояться представителям НПО нечего: "Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас, что ли, начнем это делать? Я, как глава государства, гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках".

Однако, как оказалось, на практике этот закон работает избирательно.

В своём выступлении на этом акцентировала внимание модератор круглого стола, журналист Полина Беккер: "Но в Кыргызстане реестр НПО-иностранных представителей практически не пополняется. Есть масса НПО, которые годами получали зарубежное финансирование. Которые сейчас открыто заявляют, что проводят разные проекты при иностранной поддержке. Но при этом не значатся в ни в каких списках. Это получаются иноагенты, как знаменитый кот Шредингера. Они одновременно есть и их нет. Значит, что-то не так. Значит, закон не работает. Вспомним проект "Эсимде". Он фактически одно целое с НПО "Полис-Азия", обе структуры возглавляет Эльмира Ногойбаева. В прошлом году они проводили различные мероприятия с таджикскими общинами на юге республики на деньги Французского института исследований Центральной Азии. Темы – создание автономий, этнические границы, исторические обиды. В общем, вмешательство в политику".

Похожие тезисы выдвинул в своём докладе культурный атташе Ирана в Кыргызстане Абдолреза Сейфи: "В ряде случаев интересы даже связаны с дестабилизацией других государств. Поэтому нужно понимать, что только с помощью диалога и сотрудничества между государствами в регионе мы можем обеспечить устойчивый мир и стабильность. В противном случае очевидно, что ни НАТО, ни США не действуют из соображений искренней заинтересованности в благополучии региона, что подтверждается практическим опытом".

Российский политолог Никита Мендкович подчеркнул: "Вспомним, не так давно в том же Казахстане, который вполне лояльно отнёсся к агрессии США против Ирана, организация "Ата-Журт эртеклери" вела пропагандистскую кампанию с призывом к вооружённому вторжению США в Казахстан и низвержению руководства страны во главе с Токаевым. Совершенно очевидно, что даже, казалось бы, лояльная страна-партнёр воспринимается американскими элитами как потенциальный объект для охоты и захвата. Это повод задуматься и повод радикально пересмотреть свои приоритеты. Многие страны, включая Кыргызстан, сейчас сохраняют программы сотрудничества с НАТО. По линии военной, по линии военных стандартов, подготовки кадров, по линии спецслужб. Примером является программа "BOMСA" и другие подобные проекты, инициированные ЕС. При этом мы понимаем. что сейчас эти программы сотрудничества неуместны и опасны для суверенитета государств".

Следуя этой логике, кыргызстанский профессор КНУ, академик Мурат Суюнбаев подытожил: "Кто контролирует центральное евразийское пространство, тот влияет на глобальные процессы".

Дискуссия, состоявшаяся недавно в Бишкеке, подсветила одну из главных истин сегодняшнего дня: Центральная Азия вступает в новую, куда более турбулентную фазу своего развития. Мир, каким мы его знали, сменился. Сегодня требования стали резче, а лазейки для маневра - всё более узкими.

Регион, который долгие годы стремился балансировать, оставаясь своего рода "нейтральной зоной" между крупными игроками, похоже, теряет эту возможность. Глобальные центры силы, каждый со своими интересами и амбициями, всё настойчивее требуют от стран Центральной Азии определиться.

Перед лицом такой геополитической реальности перед государствами региона встаёт сложный, но неизбежный выбор. С одной стороны, есть путь формирования собственной, подлинно суверенной стратегии. Этот путь предполагает опору на те связи, которые всегда были опорой для региона – на общие исторические корни, культурные нити, традиции взаимопомощи, которые и составляют основу нашего общего пространства. Это - путь укрепления собственной субъектности.

С другой стороны, существует искушение быть втянутыми в "чужую игру", где правила диктуются извне, а последствия могут оказаться непредсказуемыми. Это путь, который может привести к потере контроля над собственным будущим, к вынужденным компромиссам, которые в долгосрочной перспективе окажутся губительными. И, если судить по настроениям экспертов, прозвучавшим в Бишкеке, ощущение неотложности этого выбора витало в воздухе. Кажется, что время колебаний подходит к концу. Этот судьбоносный выбор, судя по всему, придётся делать уже в ближайшие годы, и от него будет зависеть дальнейшее развитие всего огромного евразийского пространства.

Полина Беккер


