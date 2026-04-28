Память героев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС почтили на митинге в Бишкеке

212
- Светлана Лаптева
Все собравшиеся подчеркнули важность памятной церемонии, а также глубокого уважения к мужеству и самоотверженности ликвидаторов - представителей единого советского народа, которые ценой собственного здоровья и жизни предотвратили еще более масштабные последствия техногенной катастрофы.

В мероприятии приняли участие ликвидаторы аварии на ЧАЭС и члены их семей, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев, председатель общественного объединения "Союз Чернобыль" Кыргызской Республики Кадырбек Сасыкулов, а также представители посольства России в КР.

Ключевыми элементами церемонии стали возложение цветов к памятнику ликвидаторам, минута молчания в память о погибших и троекратный оружейный салют роты почетного караула Национальной гвардии КР.

В настоящее время особое значение приобретает сохранение исторической правды о подвиге героев Чернобыля. Память о тех событиях остается важной частью общего исторического наследия и служит напоминанием о высокой цене техногенных катастроф.


чернобыльцы, Кыргызстан
