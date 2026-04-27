Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.77 - 102.77

В Чолпон-Ате прошел первый чемпионат Кыргызстана по конному туризму

299  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории, прилегающей к ипподрому города Чолпон-Аты, состоялся первый в истории чемпионат Кыргызской Республики по спортивному туризму на конных дистанциях.

Организатором соревнований выступила Федерация спортивного туризма КР при поддержке Дирекции по неолимпийским видам спорта. Турнир стал важным этапом в развитии конного туризма как спортивной дисциплины и собрал участников из разных регионов страны.

Как отмечают организаторы, чемпионат позволил спортсменам продемонстрировать не только навыки верховой езды, но и умение работать с лошадью в условиях, приближенных к реальным туристическим маршрутам. Участники проходили технические дистанции с элементами пересеченной местности, преодолевали естественные препятствия и выполняли специализированные задания.

Проведение соревнований в Иссык-Кульской области подчеркивает роль региона как одного из центров активного туризма в Кыргызстане. Подобные мероприятия способствуют популяризации национальных видов активности и повышают туристическую привлекательность страны.

По итогам чемпионата призовые места распределились следующим образом:

Девушки:

1-е место - Ульяна Брюховецкая;

2-е место - Анастасия Фролова и Александра Краснослободцева;

3-е место - Алтынай Касымалиева.

Юноши:

1-е место - Олег Брюховецкий;

2-е место - Джамал Бремер;

3-е место - Сардор Абдувалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458137
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  