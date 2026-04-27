В Чолпон-Ате прошел первый чемпионат Кыргызстана по конному туризму

На территории, прилегающей к ипподрому города Чолпон-Аты, состоялся первый в истории чемпионат Кыргызской Республики по спортивному туризму на конных дистанциях.
Организатором соревнований выступила Федерация спортивного туризма КР при поддержке Дирекции по неолимпийским видам спорта. Турнир стал важным этапом в развитии конного туризма как спортивной дисциплины и собрал участников из разных регионов страны.
Как отмечают организаторы, чемпионат позволил спортсменам продемонстрировать не только навыки верховой езды, но и умение работать с лошадью в условиях, приближенных к реальным туристическим маршрутам. Участники проходили технические дистанции с элементами пересеченной местности, преодолевали естественные препятствия и выполняли специализированные задания.
Проведение соревнований в Иссык-Кульской области подчеркивает роль региона как одного из центров активного туризма в Кыргызстане. Подобные мероприятия способствуют популяризации национальных видов активности и повышают туристическую привлекательность страны.
По итогам чемпионата призовые места распределились следующим образом:
Девушки:
1-е место - Ульяна Брюховецкая;
2-е место - Анастасия Фролова и Александра Краснослободцева;
3-е место - Алтынай Касымалиева.
Юноши:
1-е место - Олег Брюховецкий;
2-е место - Джамал Бремер;
3-е место - Сардор Абдувалиев.