В Китае представили пилотируемый боевой квадрокоптер с ракетами

Китайские разработчики представили прототип одноместного пилотируемого квадрокоптера Superwing ZR-300, предназначенного для применения в условиях городской застройки. Об этом сообщает Army Recognition.

Отмечается, что аппарат выполнен по схеме тяжелого квадрокоптера и отличается высокой маневренностью, а также возможностью вертикального взлета и посадки. Это позволяет использовать его в плотной городской среде.

В центральной части устройства размещено место пилота-оператора. При этом платформа может функционировать как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

По данным разработчиков, квадрокоптер оснащен вооружением, включая пулеметы, блоки неуправляемых ракетных снарядов, а также управляемые ракеты.

ZR-300 оснащен электрической силовой установкой и способен нести полезную нагрузку до 200 килограммов. Заявленный радиус действия составляет до 120 километров, максимальная скорость - до 180 километров в час.