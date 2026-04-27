Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.77 - 102.77

Погиб министр обороны Мали

396  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При взрыве у своей резиденции на армейской базе Кати 25 апреля погиб министр обороны Мали Садио Камара, пишут Jeune Afrique и Le Figaro со ссылкой на источники.

По информации Jeune Afrique, около дома военного подорвали грузовик, начиненный взрывчаткой. Le Figaro отмечает, что, кроме министра, погибли также некоторые члены его семьи. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Le Parisien, однако, пишет, что судьба министра обороны пока неизвестна. По словам жителей, резиденция министра была в значительной степени разрушена сильным взрывом, но его окружение отвергло сообщения о ранениях Садио Камары.

Малийские издания Malijet и Bamada.net пишут, что в результате террористических актов пострадали 16 человек, в том числе мирные жители и военнослужащие. Им уже оказана медицинская помощь, а материальный ущерб власти оценивают как минимальный. О жертвах издания не упоминают.

Координированные нападения начались рано утром 25 апреля. Атаки совершили две группировки: "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (связана с "Аль-Каидой", которая признана террористической и запрещена в России) и туарегский "Фронт освобождения Азавада". Малийские спецслужбы полагают, что их действия были скоординированы.

"Вооруженные террористические группы" совершили нападения на несколько объектов и казарм в Бамако и других населенных пунктах страны. В настоящее время между вооруженными силами и нападавшими ведутся бои. В стране мобилизованы все силы для нейтрализации лиц, совершивших атаки, подчеркнул Генштаб.

Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что военные Мали в течение 25 апреля уничтожили не менее 80 боевиков, участвовавших в атаках на правительственные войска в разных частях страны.

Источник: РБК


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458140
Теги:
погибшие, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  