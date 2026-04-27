При взрыве у своей резиденции на армейской базе Кати 25 апреля погиб министр обороны Мали Садио Камара, пишут Jeune Afrique и Le Figaro со ссылкой на источники.

По информации Jeune Afrique, около дома военного подорвали грузовик, начиненный взрывчаткой. Le Figaro отмечает, что, кроме министра, погибли также некоторые члены его семьи. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Le Parisien, однако, пишет, что судьба министра обороны пока неизвестна. По словам жителей, резиденция министра была в значительной степени разрушена сильным взрывом, но его окружение отвергло сообщения о ранениях Садио Камары.

Малийские издания Malijet и Bamada.net пишут, что в результате террористических актов пострадали 16 человек, в том числе мирные жители и военнослужащие. Им уже оказана медицинская помощь, а материальный ущерб власти оценивают как минимальный. О жертвах издания не упоминают.

Координированные нападения начались рано утром 25 апреля. Атаки совершили две группировки: "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (связана с "Аль-Каидой", которая признана террористической и запрещена в России) и туарегский "Фронт освобождения Азавада". Малийские спецслужбы полагают, что их действия были скоординированы.

"Вооруженные террористические группы" совершили нападения на несколько объектов и казарм в Бамако и других населенных пунктах страны. В настоящее время между вооруженными силами и нападавшими ведутся бои. В стране мобилизованы все силы для нейтрализации лиц, совершивших атаки, подчеркнул Генштаб.

Генеральный штаб ВС Мали сообщил, что военные Мали в течение 25 апреля уничтожили не менее 80 боевиков, участвовавших в атаках на правительственные войска в разных частях страны.

