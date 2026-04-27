В Кыргызстане увеличили оклады учителей и ввели выплаты

С 1 апреля 2026 года заработная плата работников организаций системы образования Кыргызстана увеличена в два раза. Об этом сообщили в Министерстве просвещения Кыргызской Республики.

Решение принято в соответствии с указом президента от 26 марта 2026 года №121 "О мерах по совершенствованию условий оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы". В его реализацию Кабинет министров утвердил постановление №286, которым закреплены новые параметры оплаты труда.

Согласно документу, действующие размеры должностных окладов и педагогических ставок повышены на 60 процентов. Дополнительно введена президентская компенсационная выплата: 15 тысяч сомов для педагогических работников и 5 тысяч сомов для технического и младшего обслуживающего персонала.

Компенсационная выплата начисляется в размере одной ставки и не включается в расчёт отпускных, социальных пособий и доплат за работу в высокогорных и труднодоступных районах. При нагрузке менее одной ставки её размер определяется пропорционально фактическому объёму работы. Если педагог работает на одну ставку или более, выплата сохраняется в полном объёме.

Минимальная базовая ставка остаётся на уровне 7040 сомов и используется как основа для расчёта тарифных ставок и окладов.

Доплаты и надбавки к заработной плате педагогов формируются с учётом уровня образования, педагогического стажа, наличия учёной степени, квалификационной категории, почётных званий, а также условий работы включая высокогорье и отдалённые районы. При этом ранее действовавший отдельный коэффициент для STEM-дисциплин отменён введён единый коэффициент для всех педагогических работников.

Ежемесячные надбавки за квалификационную категорию установлены в следующих размерах: за высшую категорию

- 5000 сомов, за первую - 3000 сомов, за вторую - 2000 сомов.

В министерстве привели конкретные примеры роста заработной платы. Так, учитель начальных классов со стажем 16 лет и нагрузкой 19 часов в неделю ранее получал на руки 26 644 сома, после повышения - 56 771 сом. Учитель математики при аналогичном стаже и нагрузке увеличил доход с 26 178 до 51 685 сомов. Учитель кыргызского языка и литературы со стажем 13 лет стал получать 67 004 сома вместо прежних 34 445 сомов, а учитель биологии - 67 655 сомов вместо 39 545.

Существенно выросли доходы и управленческого, и вспомогательного персонала. Заработная плата директора школы увеличилась с 18 202 до 41 273 сомов, заместителя директора с 16 383 до 38 363 сомов, социального педагога с 12 511 до 32 168 сомов. Директор детского сада теперь получает 56 676 сомов вместо прежних 23 285, воспитатель 48 897 сомов при нагрузке 1,08 ставки вместо 23 940. Мастер производственного обучения в профессиональном лицее 49 689 сомов вместо 23 462.

В результате принятых мер средняя заработная плата в сфере образования достигнет 50 551 сома. Для сравнения, средняя зарплата по стране составляет 42 948 сомов.

В Министерстве просвещения подчеркнули, что повышение направлено на улучшение условий труда педагогов, повышение престижа профессии и привлечение квалифицированных кадров в систему образования.