Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.77 - 102.77

Ташкент впервые примет чемпионат мира по пара-лёгкой атлетике

286  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ташкент выбран столицей проведения чемпионата мира по пара-лёгкой атлетике среди взрослых 2027 года. Это историческое решение: Узбекистан и весь регион Центральной Азии впервые станут хозяевами одного из крупнейших международных параспортивных турниров.

Соревнования пройдут в июне 2027 года на стадионе "Олимпия", расположенном в Олимпийском городке. Турнир станет 13-м по счету мировым первенством по паралёгкой атлетике.

Ожидается участие представителей более 100 стран и около 1300 спортсменов, что делает "Ташкент–2027" крупнейшим международным параспортивным событием в истории региона.

Ранее чемпионаты мира в Азии принимали Доха, Дубай, Кобе и Нью-Дели.

Программа соревнований будет соответствовать стандартам Паралимпийских игр.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458142
Теги:
легкая атлетика, Узбекистан, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  