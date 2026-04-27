Ташкент впервые примет чемпионат мира по пара-лёгкой атлетике

Ташкент выбран столицей проведения чемпионата мира по пара-лёгкой атлетике среди взрослых 2027 года. Это историческое решение: Узбекистан и весь регион Центральной Азии впервые станут хозяевами одного из крупнейших международных параспортивных турниров.

Соревнования пройдут в июне 2027 года на стадионе "Олимпия", расположенном в Олимпийском городке. Турнир станет 13-м по счету мировым первенством по паралёгкой атлетике.

Ожидается участие представителей более 100 стран и около 1300 спортсменов, что делает "Ташкент–2027" крупнейшим международным параспортивным событием в истории региона.

Ранее чемпионаты мира в Азии принимали Доха, Дубай, Кобе и Нью-Дели.

Программа соревнований будет соответствовать стандартам Паралимпийских игр.