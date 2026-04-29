Казахстан временно ограничил ввоз куриных яиц

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан приняло решение о введении полугодового моратория на импорт куриных яиц. Данная мера охватывает поставки из любых государств, в том числе из стран-участниц ЕАЭС.

Согласно распоряжению ведомства, запрет распространяется на ввоз продукции любыми видами транспорта. Единственное исключение сделано для товаров, следующих через территорию республики транзитом.

Основной целью таких ограничений в Минсельхозе называют защиту интересов местных птицефабрик и стабилизацию внутреннего рынка. Стоит отметить, что подобная практика применялась и ранее: к примеру, в конце 2025 года импорт приостанавливали на один месяц.

По официальной статистике, казахстанские производители практически полностью покрывают нужды населения, обеспечивая около 98% спроса. За прошедший 2025 год объемы производства внутри страны выросли на 2,4%, превысив отметку в 4,568 млрд штук.