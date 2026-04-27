Садыр Жапаров: Для меня нет понятий "друг" или "родственник"

Президент Садыр Жапаров в интервью изданию kaktus.media ответил на вопросы, связанные с Камчыбеком Ташиевым и его окружением, подчеркнув, что оценку возможной причастности должны давать исключительно следствие и суд. Он также заявил, что личные отношения не влияют на принятие решений, и заверил, что закон будет одинаков для всех.

- Причастен ли ваш друг Камчыбек Ташиев? Если да, то почему он остается на свободе? Или, как утверждает Эльвира Сурабалдиева, вы проявляете к нему снисхождение? Разве закон не един для всех? Все равны, но кто-то равнее?

- Наличие или отсутствие его причастности установят следствие и суд. В настоящее время расследование не завершено. После его завершения дело будет передано в суд. Окончательное решение, кто виновен, а кто нет, принимает суд.

- Еще один депутат Жогорку Кенеша, брат бывшего председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева - Шаирбек Ташиев - в настоящее время находится в заключении. Не повлияет ли ваша дружба с Камчыбеком Ташиевым на то, что он будет освобожден или избежит ответственности?

- Нет, такого не будет. С момента прихода к власти я неоднократно заявлял, что для меня не существует понятий "друг", "родственник", "близкий человек" - приоритетом всегда являются интересы государства и народа. Если будет нарушен закон, то никто не избежит ответственности.

Следствие установило причастность Шаирбека Ташиева к коррупционной схеме на предприятии "Кыргызнефтегаз", в результате которой государству был причинен ущерб в размере 4 млрд 115 млн сомов. Только после полного возмещения этой суммы в бюджет может идти речь о его освобождении.

По имеющейся информации, все ранее задержанные дали показания против него, и он признал свою вину. Закон должен быть единым для всех. Ранее все, кто был задержан ГКНБ и МВД, возмещали ущерб - при необходимости даже с избытком. После этого их освобождали. Так же должен поступить и Шаирбек Ташиев: сначала все вернуть и только потом выйти.


Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, СМИ, Кыргызстан, политика
Сейчас читают
