Вы никогда не услышите, что сын президента захватил то или иное учреждение

Президент Садыр Жапаров в интервью kaktus.media заявил, что члены его семьи не участвуют в государственных делах и не используют власть в личных целях. По его словам, близкие занимаются частным бизнесом, а сопровождение иностранных гостей, включая визит Джастина Сана, не связано с принятием государственных решений.

- Недавно криптомиллиардер Джастин Сан посещал "Ала-Арчу". Ваш младший сын сопровождал его. Ваши дети вовлечены в государственные дела?

- Не только мои дети, но и в целом никто из членов моей семьи и родственников не участвует в государственных делах. С самого начала я жестко обозначил близким и родственникам: "Не будем повторять ошибок прежних президентов".

Они занимаются делами, не связанными с государством и политикой. Среди них есть и те, кто привлекает инвесторов в Кыргызстан. Если говорить о моем младшем сыне, то, находясь в гуще политических процессов и на государственной службе, я иногда задумываюсь, достаточно ли внимания я уделял своим детям.

Особенно редко мне удавалось быть рядом с младшим сыном. Поэтому иногда Нурдоолот сопровождает меня. Поскольку он хорошо владеет английским языком, он также выступает в роли переводчика.

Однако он не участвует ни в каких делах, связанных с государством, и не ведет бизнес с государственными учреждениями. Я не допускаю своих братьев к должностям или государственным учреждениям. У меня достаточно влияния и возможностей, чтобы это обеспечить. Никто из них не будет использовать государственные структуры в личных целях. Они могут приносить пользу, но не причинят вреда.

Вы ведь нигде не слышали и никогда не услышите, что сын президента или какой-либо родственник захватил то или иное государственное учреждение. Они занимаются частным бизнесом. Раньше, государство делили между собой и сообща его разворовывали. Мы уже видели, к чему это приводит.


президент, Кыргызстан, семья, Садыр Жапаров
