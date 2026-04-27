Жапаров: Если бы мой брат вывозил золото, стал бы он фотографироваться?

Президент Садыр Жапаров прокомментировал kaktus.media разговоры вокруг его брата Сабыра Жапарова, назвав обвинения в причастности к "Кумтору" полностью ложными. По его словам, фотографии с золотом были сделаны во время визита на перерабатывающий завод в Турции и не имеют отношения к вывозу ресурсов из Кыргызстана.

- Например, вокруг Сабыра Жапарова звучат разные заявления, в том числе причастность к деятельности "Кумтора". В соцсетях публиковали его фотографии с золотом. Как вы могли бы это прокомментировать?

- Это не просто ложь - это ложь не на 100, а все 1 000%. Его единственная необдуманная ошибка заключалась в том, что он поехал в Турцию, посетил завод по переработке золота и сфотографировался с золотом в руках. Я уже давал подробные разъяснения по этому поводу, повторяться не буду.

Если бы он действительно вывозил золото Кыргызстана, стал бы он так фотографироваться?

В целом человеку следует быть осторожным с теми, кто находится рядом. Люди из его окружения предложили: "Давайте вас сфотографируем", сделали снимки на свои телефоны, а затем продали их. "Кумтор" - это объект с жестким контролем. Везде установлены онлайн-видеокамеры. С 2021 года мы массово внедрили систему видеонаблюдения.