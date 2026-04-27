Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.77 - 102.77

Жапаров: Если бы мой брат вывозил золото, стал бы он фотографироваться?

296  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров прокомментировал kaktus.media разговоры вокруг его брата Сабыра Жапарова, назвав обвинения в причастности к "Кумтору" полностью ложными. По его словам, фотографии с золотом были сделаны во время визита на перерабатывающий завод в Турции и не имеют отношения к вывозу ресурсов из Кыргызстана.

- Например, вокруг Сабыра Жапарова звучат разные заявления, в том числе причастность к деятельности "Кумтора". В соцсетях публиковали его фотографии с золотом. Как вы могли бы это прокомментировать?

- Это не просто ложь - это ложь не на 100, а все 1 000%. Его единственная необдуманная ошибка заключалась в том, что он поехал в Турцию, посетил завод по переработке золота и сфотографировался с золотом в руках. Я уже давал подробные разъяснения по этому поводу, повторяться не буду.

Если бы он действительно вывозил золото Кыргызстана, стал бы он так фотографироваться?

В целом человеку следует быть осторожным с теми, кто находится рядом. Люди из его окружения предложили: "Давайте вас сфотографируем", сделали снимки на свои телефоны, а затем продали их. "Кумтор" - это объект с жестким контролем. Везде установлены онлайн-видеокамеры. С 2021 года мы массово внедрили систему видеонаблюдения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458150
Теги:
золото, президент, Кыргызстан, семья, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  