Предстоит многое пересмотреть. Гороскоп с 27 апреля по 3 мая

Луна продолжит свой рост до конца апреля, а май стартует с Полнолуния. Последние числа апреля располагают к начинаниям, активной реализации планов, Предстоит многое пересмотреть в отношениях, как деловых, так и личных, по-иному выстроить коммуникации. Возникающие оригинальные идеи будут заслуживать скорейшей реализации. Сложности могут доставлять споры, порой переходящие в конфликты, а также поспешные действия. Переоценивая свои силы и знания можно столкнуться кризисом роста. Параллельно осваивая новые знания, принимая во внимание конструктивную критику, можно будет преодолеть возникающие преграды, продолжая двигаться к заветным целям. В пятницу, 1 мая, Полнолуние и праздничные дни уже будут проходить при убывающей Луне. Время получать результаты от проделанной работы, в том числе и подготовительной, дабы и программа отдыха и намеченные конференции, семинары, тренинги прошли комфортно. Понедельник и вторник располагают к самоанализу и выполнению рутинной работы. Самое время совершать подуманные покупки. Среда и четверг благоприятствуют встречам, общению. Полезны поездки, переговоры. Романтично сложатся свидания. С понедельника по четверг удачное время для посещения парикмахера и косметолога. Пятница и суббота благоприятствуют работе с подсознанием. Полезны медитации. Воздержитесь от решения проблемных вопросов в общении. Воскресенье благоприятствует обмену знаниями, встречам и отдыху.

Овен - теряя время на споры в доме, обсуждение слухов и прокручивания ленты с соцсетях, вы не только теряете время, но и накручиваете себя, увеличивая уровень тревожности. Переключив внимание на развитие, получение знаний, созидательное общение, вы сумеете воспользоваться возможностями, как в бизнесе и учёбе, так и развитии личных отношений. Удастся нравишься в дальние поездки, либо начать подготовку к ним. Заодно решатся многие финансовые проблемы.

Телец - не перегружая себя поездками, как во время будних дней, так и майских выходных, вы избежите переутомления, сохранив силы для общения, восстановления сил и совершения покупок деловые партнёры и сослуживцы поддержат ваши идеи, что пойдёт на пользу делам, а предложения друзей позволят провести длительные выходные дни с пользой для здоровья. Выбирая спокойный досуг, вы восстановите эмоциональное равновесие и зарядитесь позитивной энергией.

Близнецы - полученные известия могу разрушить некоторые планы, но постарайтесь принять перемены, не пытаясь финансами решить возникшие трудности. Рассмотрев возникшие варианты, вы по-иному распорядитель рабочим временем, рассмотрев и свежие варианты сотрудничества. Поездки также сложатся по-иному, что заставить гораздо больше впечатлений, в отличие от прежних намерений. Обновленная программа праздничных дней вас приятно удивит.

Рак - поддавшись духу соперничества, вы много времени проведёте в спорах и тяжбах, как с близкими людьми, так и деловыми партнёрами. Пальма первенства в отношениях не будет давать вам покоя, создавая дополнительную напряжённость. Позволив себе принять мнение других людей, вы поймёте, что их доводы не лишены смысла, благодаря чему вы сумеете преумножить доходы и совершить хорошие покупки. Прекратив споры, вы насладитесь весной, той порой, когда с каждым мгновением вокруг распускаются новые цветы и происходит преображение.

Лев – загрузив себя работой и различными хлопотами, вы рискуете не достичь видимых результатов, существенно переутомившись и подорвав здоровье. Займитесь только наиболее важными делами, выкроив больше времени для дружеского и семейного общения. Загородные поездки, обмен поздравлениями и впечатлениями от весенних пейзажей вдохнут новый импульс в отношения, а также зарядят позитивной энергией, благодаря которой в будущем с лёгкостью будут завершены дела, которые сейчас отложены.

Дева - столкнувшись с эмоциональным давлением со стороны влиятельных людей и деловых партнёров, отступите и переключите внимание на общение другими, не менее значимыми персонами. В итоге пересмотра стратегии, вы не ввяжитесь в бесполезные споры, а достигните гораздо большего, сохранив не только настроение, но и пополнив казну, что пригодится на майских праздниках. Несмотря на все перипетии, поездки, как деловые, так и развлекательные, сложатся.

Весы – домочадцы и деловые партнёры найдут повод для споров, но не дайте себя втянуть в болото тяжбы, дабы не провести рабочие и праздничные дни в перетягивании каната. Смените тему беседы, а вместе с ней и обстановку, выехав на природу или устроив экскурсию по городу. Яркие впечатления не оставят никаких шансов для споров. Удастся восстановить гармонию в отношениях, а если сердце свободно, то удачно познакомиться. После такой перезагрузки благополучно решатся любые спорные моменты.

Скорпион – за счастьем и гармоней ехать далеко не придётся. Вы благополучно совместите приятное с полезным. Работу и домашние хлопоты удастся совместить с семейным отдыхом, в том числе и на даче. Удалённо решая профессиональные задачи, вы пополните казну и не пропустите своей порции шашлыка на импровизированном пикнике. Выгодно пройдёт шопинг. Выбравшись в торговые центры, вы удачно обновите весенний и даже летний гардероб. Выгодными окажутся и сделки с недвижимостью.

Стрелец – планируя отдых, не делайте ставку на дорогих увлечениях. Переплачивая за развлечения и покупки, вы рискуете существенно опустошить свою казну, а с доходы останутся в лучшем случае на прежнем уровне. С посещением торговых центров также стоит повременить. Отдайте предпочтение общению с друзьями, домочадцами и любимым человеком, устроив загородные поездки. Активный отдых на лоне природы и впечатлений принесёт немало и сбережёт ваши финансовые накопления. Обратите внимание на полученные деловые сообщения.

Козерог – в попытке всё контролировать, вы рискуете испортить настроение себе и окружающим. Действительность может отличаться от планов, и попытка достичь желаемого ещё больше отдалит от цели. Позвольте событиям идти своим чередом, принимая идеи и предложения исходящие как от домочадцев, так и друзей. Вместе вы устроите незабываемые майские праздники, что сплотит вас и уберёт недопонимание. Между делом, вы сумеете провернуть небольшие дела, которые пополнят казну.

Водолей – оставьте в прошлом неприятные воспоминания, случившееся уже не изменить, но оно мешает общению, навевая грусть, и создаёт никчёмные преграды. Избавившись от груза проблем, вы восстановите дружеское общение, получите удовольствие от разговоров с родственниками и примите чувства любящего вас человека. Непродолжительные поездки пойдут на пользу. Выбравшись из некомфортного пространства, вы ощутите всю гамму весенних красок и эмоций. Возможно получение приятных сообщений и вам останется только ответить на них вопреки гордости.

Рыбы – немного отдохните от дел. Принимая приглашения друзей, родственников и любимого человека, вы каждый день недели проведёте по-своему интересно. Переключив внимание, вы отдохнёте, а произошедшая перезагрузка поможет найти повторяющиеся ошибки, которые ведут к неудачам в делах и растратам. Решив во что бы то ни стало завершить начатое, вы продолжите множить ошибки, наступая на прежние грабли. Итогом такого подхода станут дополнительные убытки и ссоры.

Астролог Андрей Рязанцев


астрология, Андрей Рязанцев
