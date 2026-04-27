Президент: Ситуация с "письмом 75" с самого начала была под моим контролем

Президент Садыр Жапаров заявил изданию kaktus.media, что с самого начала контролировал ситуацию вокруг так называемого "письма 75", связанного с февральскими политическими событиями. По его словам, информация о происходящем поступала из разных источников, а окончательные выводы будут сделаны после завершения следствия.

Политические события февраля известны всем, за ними следили даже за рубежом. Кто все-таки стоял за ситуацией, которую сейчас называют неудавшейся попыткой переворота?

- Я получаю различную информацию из нескольких источников. Когда начались действия, связанные с так называемым письмом 75 человек, информация уже была у меня. Я отслеживал поступление данного обращения в Жогорку Кенеш, его движение вплоть до спикера и председателей профильных комитетов.

В этот период я получал сведения о ходе документа, о действиях причастных лиц, о том, кто с кем встречается. Когда вопрос собирались вынести на пленарное заседание парламента, я принял быстрые и решительные меры. Ситуация с самого начала находилась под контролем.

- Известно, что в этом деле принимали участие и работники ГКНБ. Вы были осведомлены о действиях спецслужб? Несколько депутатов сдали мандаты из-за этих событий? Причастны ли они к "письму 75"?

- Как я уже сказал, как президент и главнокомандующий, я осведомлен о действиях руководителей силовых структур. Условно говоря, знаю, "кто что делает и где находится". Разумеется, я не утверждаю, что все находится под моим стопроцентным контролем - бывают случаи, о которых я могу не знать.

Что касается депутатов, сдавших мандаты, то, как я уже отмечал в предыдущем интервью, в Жогорку Кенеше сформировалась определенная группа, пытавшаяся вести политические интриги. После того как их замыслы не были реализованы, некоторые депутаты, причастные к происходящему, вероятно, осознали свою вину и в связи с этим сдали мандаты.


ГКНБ, Садыр Жапаров, Кыргызстан, Депутат
