Садыр Жапаров: Визит в Москву был моей инициативой

Президент Садыр Жапаров заявил изданию kaktus.media, что сам выступил инициатором визита в Москву, где обсудил с российской стороной широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. По его словам, все ключевые темы были урегулированы, а Россия остаётся стратегическим партнёром Кыргызстана.

- Недавно вы совершили рабочий визит в Россию. Одни связывают его с санкциями, другие - с инициативами по переименованию населенных пунктов. Какова была реальная причина поездки?

- Никто не может вызвать президента суверенного государства. Напротив, инициатором визита в Москву выступил я сам. После участия в экологическом саммите в Астане я решил воспользоваться возможностью и провести встречу, решив сразу несколько задач. Владимир Владимирович сразу поддержал эту инициативу.

В первый день визита мы более двух часов обсуждали широкий круг вопросов кыргызско-российских отношений. По ряду тем договорились провести дополнительные переговоры с участием профильных министров, которых срочно вызвали, и уже на следующий день состоялась встреча в расширенном составе. Все ключевые вопросы были урегулированы.

Считаю уместным выразить благодарность Владимиру Владимировичу: на протяжении последних пяти лет он неизменно оказывает поддержку по всем вопросам кыргызско-российского сотрудничества, решает вопросы, относящиеся к российской стороне. Поэтому мы называем Россию нашим стратегическим партнером.


Теги:
визит, Россия, Москва, сотрудничество, Кыргызстан, Владимир Путин, Садыр Жапаров
