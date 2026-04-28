"Галатасарай" разгромил "Фенербахче" и укрепил лидерство в Суперлиге

"Галатасарай" одержал уверенную победу над "Фенербахче" со счетом 3:0 в матче турецкой Суперлиги, который прошел в Стамбуле на стадионе RAMS Park.

Встреча началась в высоком темпе, однако первый опасный момент остался нереализованным: "Фенербахче" не сумел забить пенальти в первом тайме, что стало ключевым эпизодом матча.

Виктор Осимхен открыл счет перед перерывом, завершив быструю атаку хозяев. Во втором тайме "Галатасарай" развил успех: Барыш Алпер Йылмаз уверенно реализовал пенальти, удвоив преимущество команды, а Лукас Торрейра установил окончательный счет, забив третий мяч после розыгрыша стандарта.

Дополнительным ударом для гостей стало удаление вратаря Эдерсона, после чего "Фенербахче" так и не сумел вернуться в игру. Победа позволила "Галатасараю" укрепить лидерство в чемпионате и увеличить отрыв в борьбе за титул.