Президент рассказал, на каких условиях отдали землю под парк "Евразия"

Президент Садыр Жапаров заявил изданию kaktus.media, что в проекте парка "Евразия" в Бишкеке отсутствует политическая подоплёка. По его словам, участок был передан частной компании при условии, что парк будет бесплатным для детей до 15 лет.

- В прошлом году в южной части Бишкека был открыт парк "Евразия". Его открытие прошло с вашим участием. Для чего частной компании была выделена там земля? Есть ли в этом политическая подоплека?

- Никакой политики здесь нет. При выделении 10 гектаров земли на 15 лет под строительство парка нашим требованием и просьбой было сделать его бесплатным для детей до 15 лет. Поскольку не все родители могут позволить себе водить детей в парки и оплачивать аттракционы, мы исходили из принципа: пусть наши дети не чувствуют себя обделенными, дадим каждому равное счастливое детство.

Это важно и для будущего детей, чтобы они росли без чувства неполноценности. Счастливые моменты детства остаются в памяти на всю жизнь. Я вспоминаю свое детство: поход в парк в Караколе был для нас настоящим праздником. К сожалению, тогда бесплатных аттракционов не было - мы катались столько, сколько позволяли средства, и возвращались домой. Поэтому искать политический подтекст в этом парке не имеет смысла.