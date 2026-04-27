ФОМС напомнил правила получения медпомощи в майские выходные

- Назгуль Абдыразакова
В связи с предстоящими длительными майскими праздниками Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам о порядке получения медицинской помощи и важности наличия страхового статуса.

Бесплатная экстренная помощь: когда платить не нужно?

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается всем гражданам бесплатно, включая обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, до момента выведения пациента из состояния, угрожающего его жизни и здоровью согласно Программе государственных гарантий.

К таким случаям относятся:

- угрожающее жизни больного состоянии его здоровья;

- отсутствие эффекта от проводимой пациенту терапии, прогрессирующее ухудшение состояния больного;

- трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;

- необходимость транспортировки пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в организацию здравоохранения с более высоким уровнем оказания медицинской помощи.

Когда взимается полная оплата?

Как только состояние пациента стабилизировано и угроза жизни устранена, дальнейшее лечение переходит в разряд планового. Если у гражданина нет медицинской страховки (статус "не застрахован"), он вносит максимальную сумму сооплаты (от 8400 до 14 310 сомов) или оплачивает медицинские услуги, обследования и лечение, проводимые в стационаре, в соответствии с Прейскурантом цен (иностранные граждане).

Как проверить и приобрести Полис ОМС?

Hекомендуеv гражданам заранее проверить свой страховой статус. Если вы не застрахованы, приобрести полис ОМС можно онлайн, не выходя из дома:

Через мобильные приложения (MegaPay, Мбанк, QPAY и др.);

Через платежные терминалы.

ВНИМАНИЕ! Полис ОМС начинает действовать только через 5 календарных дней с момента оплаты. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких заранее. Проверьте страховку до начала праздничных выходных, чтобы в случае необходимости иметь доступ к льготной медицинской помощи.

Справочно: Узнать свой статус застрахованности можно на сайте ФОМС или через приложение "Тундук", а также позвонив на круглосуточную горячую линию 113.


