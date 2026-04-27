ФОМС напомнил правила получения медпомощи в майские выходные

В связи с предстоящими длительными майскими праздниками Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам о порядке получения медицинской помощи и важности наличия страхового статуса.
Бесплатная экстренная помощь: когда платить не нужно?
Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается всем гражданам бесплатно, включая обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, до момента выведения пациента из состояния, угрожающего его жизни и здоровью согласно Программе государственных гарантий.
К таким случаям относятся:
- угрожающее жизни больного состоянии его здоровья;
- отсутствие эффекта от проводимой пациенту терапии, прогрессирующее ухудшение состояния больного;
- трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения;
- необходимость транспортировки пациента, находящегося в тяжелом состоянии, в организацию здравоохранения с более высоким уровнем оказания медицинской помощи.
Когда взимается полная оплата?
Как только состояние пациента стабилизировано и угроза жизни устранена, дальнейшее лечение переходит в разряд планового. Если у гражданина нет медицинской страховки (статус "не застрахован"), он вносит максимальную сумму сооплаты (от 8400 до 14 310 сомов) или оплачивает медицинские услуги, обследования и лечение, проводимые в стационаре, в соответствии с Прейскурантом цен (иностранные граждане).
Как проверить и приобрести Полис ОМС?
Hекомендуеv гражданам заранее проверить свой страховой статус. Если вы не застрахованы, приобрести полис ОМС можно онлайн, не выходя из дома:
Через мобильные приложения (MegaPay, Мбанк, QPAY и др.);
Через платежные терминалы.
ВНИМАНИЕ! Полис ОМС начинает действовать только через 5 календарных дней с момента оплаты. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких заранее. Проверьте страховку до начала праздничных выходных, чтобы в случае необходимости иметь доступ к льготной медицинской помощи.
Справочно: Узнать свой статус застрахованности можно на сайте ФОМС или через приложение "Тундук", а также позвонив на круглосуточную горячую линию 113.