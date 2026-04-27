Садыр Жапаров: Иностранцы оставляют деньги в казино Кыргызстана

"Закон о казино оправдал себя и приносит доход бюджету". Об этом заявил глава государства изданию kaktus.media По его словам, игорный бизнес ориентирован на иностранных посетителей, создаёт рабочие места и не наносит ущерба гражданам страны.

- Уже четыре года действует закон, разрешающий деятельность казино в Кыргызстане. Тогда это решение вызвало серьезные споры и опасения, но, несмотря на сопротивление общества, вы поддержали инициативу, после чего Жогорку Кенеш принял законопроект. Как сегодня работает этот закон и насколько он экономически оправдан?

- Закон о казино - это одно из решений, принятых на основе нашей политической воли. Для государства в этом нет ничего предосудительного. Это решение принималось не в чьих-то личных интересах. Время показало его правильность. При его принятии звучали опасения, что граждане Кыргызстана начнут посещать казино и это приведет к разрушению судеб. Однако за все это время не зафиксировано ни одного случая посещения казино гражданами страны. Изначально расчет делался на туристов и обеспеченных граждан соседних стран.

Сегодня состоятельные иностранцы оставляют свои средства в Кыргызстане, а для наших граждан создаются рабочие места. Тысячи наших соотечественников, ранее работавших, например, на Кипре, возвращаются и трудятся на родине. При принятии решений я всегда исхожу исключительно из интересов государства.

Сегодня казино приносят доход в бюджет, при этом наши граждане не несут ущерба - это ключевой результат. Самое главное - мы добились баланса: миллионы, которые наши обеспеченные граждане ранее проигрывали за рубежом, теперь компенсируются средствами, которые иностранцы проигрывают в Кыргызстане. Деньги возвращаются в страну через туризм - в этом и заключалась наша основная цель.


закон, казино, Кыргызстан, Садыр Жапаров
