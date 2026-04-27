ГКНБ выявил незаконную передачу земли в Узгенском районе

В Узгенском районе Ошской области выявлен факт незаконного вывода 1,94 га земель в частную собственность. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, нарушения выявлены в рамках расследования уголовного дела по статье о злоупотреблении должностным положением. Установлено, что должностные лица ГУ "Кадастр" Узгенского района незаконно оформляли государственные акты о праве частной собственности заинтересованным гражданам.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также других причастных лиц.