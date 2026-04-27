Президент КР поручил Байсалову активизировать сотрудничество с США

Президент Садыр Жапаров принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла КР в Соединённых Штатах Америки Эдиля Байсалова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи президент поручил послу активизировать работу по продвижению национальных интересов Кыргызстана и укреплению взаимовыгодного партнёрства с США.

Садыр Жапаров подчеркнул важность дальнейшего развития кыргызско-американского сотрудничества, обозначив приоритеты в торгово-экономической, инвестиционной и социально-гуманитарной сферах.

Эдиль Байсалов проинформировал главу государства об итогах прошедших кыргызско-американских политических консультаций, а также о результатах переговоров председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с государственным секретарём США Марко Рубио.

По итогам встречи Садыр Жапаров возложил на Эдиля Байсалова дополнительные функции специального представителя президента по международным инициативам и присвоил ему высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики.