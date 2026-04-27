Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 101.77 - 102.77

Президент КР поручил Байсалову активизировать сотрудничество с США

360  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров принял вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла КР в Соединённых Штатах Америки Эдиля Байсалова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи президент поручил послу активизировать работу по продвижению национальных интересов Кыргызстана и укреплению взаимовыгодного партнёрства с США.

Садыр Жапаров подчеркнул важность дальнейшего развития кыргызско-американского сотрудничества, обозначив приоритеты в торгово-экономической, инвестиционной и социально-гуманитарной сферах.

Эдиль Байсалов проинформировал главу государства об итогах прошедших кыргызско-американских политических консультаций, а также о результатах переговоров председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с государственным секретарём США Марко Рубио.

По итогам встречи Садыр Жапаров возложил на Эдиля Байсалова дополнительные функции специального представителя президента по международным инициативам и присвоил ему высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458161
Теги:
посольство, США, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Эдиль Байсалов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  