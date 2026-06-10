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В Оше реализуются проекты ГЧП на сумму более 320 млн сомов

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Глава Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров в ходе рабочей поездки в Ош ознакомился с реализацией проектов государственно-частного партнерства в сферах государственных услуг и спортивной инфраструктуры.

Одним из объектов стало новое здание Ошского областного управления юстиции, строительство которого ведется в рамках механизма ГЧП. Общий объем инвестиций в проект составляет 228 млн сомов.

Проект предусматривает возведение современного пятиэтажного административного здания, соответствующего государственным и санитарным требованиям. Государственным партнером выступает Министерство юстиции Кыргызской Республики, частным партнером - ОсОО "Капитал Строй Инвест". Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано 18 марта 2024 года сроком на 47 лет.

В настоящее время строительство находится в активной фазе. Завершено возведение третьего и четвертого этажей, продолжаются строительные работы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Также Равшанбек Сабиров посетил спортивно-оздоровительный комплекс "Булак", созданный в рамках проекта государственно-частного партнерства по строительству современного фитнес-центра и реконструкции бассейна на базе детско-юношеской спортивной школы "Дельфин".

Проект реализован при участии мэрии Оша и ОсОО "Оздоровительный комплекс "Дем-Ал". Соглашение о ГЧП было подписано 19 июля 2024 года сроком на 25 лет. Общий объем инвестиций составил 95 млн сомов.

Спортивно-оздоровительный комплекс был введен в эксплуатацию 5 октября 2025 года. Его создание направлено на развитие спортивной инфраструктуры, популяризацию здорового образа жизни и повышение доступности спортивных объектов для жителей Оша и близлежащих районов.

По словам Равшанбека Сабирова, проекты государственно-частного партнерства являются важным инструментом привлечения инвестиций и развития социальной инфраструктуры. Он отметил, что Национальное агентство продолжит содействовать реализации инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан и развитие регионов.

По итогам посещения объектов участники обсудили дальнейшие этапы реализации проектов и вопросы повышения эффективности механизмов государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций и развития региональной инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/459248
Теги:
инвестиции, Ош
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