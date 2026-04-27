В Бишкеке собирают подписи за смягчение наказания за многожёнство

Возле одной из мечетей Бишкека проходит сбор подписей за смягчение наказания за многожёнство, в частности, предлагается перевести его из уголовной в административную ответственность. Видео опубликовал журналист Эламан Карымшаков.

Один из участников акции, религиозный деятель Озубек ажы Чотонов, заявил:

- Это проблема мусульман. Никто никого не заставляет, но если человек хочет жениться, ему не должны мешать.

Чотонов известен резонансными высказываниями на общественные темы, в частности критиковал балет и выступления женщин-спортсменок.

- Они выступают полуголыми. Их ноги, как окорочка, видит весь мир. Из-за медали нужно показывать все части тела? Если я выиграю медаль, подешевеют ли от этого электроэнергия или газ? Повысится ли зарплата, заасфальтируют ли дороги? Мой вклад в Кыргызстан. Я воспитываю своих детей, я многодетный, - говорил он.