В Жогорку Кенеше обсудили визовые вопросы и сотрудничество с США

- Назгуль Абдыразакова
Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял делегацию во главе с председателем Сената штата Юта Стюартом Адамсом. В ходе встречи стороны обсудили развитие кыргызско-американского сотрудничества, включая взаимодействие с регионом Юта. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Марлен Маматалиев подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в расширении партнёрства с США, отметив важность углубления политико-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей. Он также предложил усилить межпарламентское взаимодействие, в том числе создать аналогичную группу дружбы в Конгрессе США.

Отдельно Торага затронул визовые вопросы, предложив снизить визовый залог или исключить Кыргызстан из соответствующего списка, а также восстановить практику выдачи виз сроком на 10 лет.

Кроме того, он пригласил делегацию принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане.

В свою очередь Стюарт Адамс выразил готовность к развитию сотрудничества и отметил, что американская сторона заинтересована в укреплении взаимодействия по различным направлениям. Он также сообщил о намерении содействовать решению визовых вопросов.

Член делегации Джози Макги отметила интерес жителей штата Юта к кыргызской игре "кок бору" и сообщила о планах участия команды в предстоящих Играх кочевников.

По итогам встречи стороны озвучили инициативы по развитию культурно-гуманитарных связей и реализации совместных проектов.


Теги:
США, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
