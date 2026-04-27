Бишкекчане жалуются на частные электрокомпании

В Министерство энергетики Кыргызской Республики поступают многочисленные жалобы жителей на качество обслуживания со стороны частных электрокомпаний. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам бишкекчан, в частности, речь идёт о деятельности компании "Энергоспецмонтаж-Стройиндустрия" (ЭСМ–СИ), руководство которой, как утверждают потребители, допускает перебои с подачей электроэнергии и действует без учёта интересов жителей.

Граждане сообщают, что электричество может отключаться в любое время, при этом доступ к трансформаторной подстанции ограничен ключи не передаются жильцам.

Кроме того, на протяжении нескольких месяцев жителям не предоставляются счета-фактуры за потреблённую электроэнергию. Это затрудняет своевременную оплату услуг и контроль начислений.

По мнению некоторых потребителей, отсутствие счетов может быть связано с финансовыми вопросами между компанией и застройщиком, однако официального подтверждения этой информации нет.

Жители обратились в уполномоченные органы с просьбой дать правовую оценку ситуации, принять меры по защите их прав, а также рассмотреть вопрос о деятельности частных электрокомпаний.