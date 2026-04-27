Блокада Ормузского пролива и удар по экономике Центральной Азии

Конфликт, который превратился в экономический кризис

Весной 2026 года военная эскалация вокруг Ирана с участием США и Израиля вышла за рамки регионального конфликта и спровоцировала глобальный энергетический шок. Ключевым фактором стала не только сама военная фаза, но и её продолжение в экономике - через морскую блокаду и разрыв логистических цепочек.

С конца февраля рынок начал закладывать резкий рост рисков. Уже в марте International Maritime Organization фактически признала Ормуз небезопасным для судоходства, а International Energy Agency зафиксировало почти полную остановку танкерного трафика. В апреле ситуация закрепилась: США усилили блокаду иранских портов, а Иран ответил давлением на пролив. В результате один из главных маршрутов мировой торговли нефтью оказался парализован.

Двойной удар по рынку нефти

Ормузский пролив - критическая артерия: через него проходит до четверти мировой нефти и значительная часть СПГ. Проблема в том, что кризис сформировался сразу с двух сторон. С одной - военные действия США и Израиля и последующая блокада портов, с другой - ответные действия Ирана, ограничившие транзит.

Именно эта "двойная блокада" создала эффект сжатия предложения. Альтернативные маршруты не покрывают выпадающие объёмы, поэтому рынок отреагировал скачком цен - до уровней выше $100 за баррель. По оценкам European Central Bank, такие шоки действуют на инфляцию нелинейно: резкое удорожание энергии быстро распространяется на все сектора экономики.

Отдельный эффект - перераспределение выгод. Пока часть стран несёт потери, США усиливают позиции как поставщик энергоресурсов, фактически монетизируя кризис через экспорт.

Казахстан между доходами и рисками

Для Казахстана ситуация выглядит двойственной. С одной стороны, рост цен на нефть увеличивает экспортную выручку - по данным International Monetary Fund, нефтяной сектор остаётся ключевым источником доходов экономики.

С другой - вся модель держится на стабильности маршрутов. До 80% экспорта идёт через Каспийский трубопроводный консорциум, и любые сбои в транзите быстро нивелируют ценовой эффект. Параллельно растёт внутреннее давление: приток валюты усиливает инфляцию и перегревает спрос.

Кыргызстан и регион под давлением издержек

Для Кыргызстана последствия практически полностью негативные. Экономика зависит от импорта топлива, и рост цен моментально проходит через всю цепочку - от логистики до продовольствия.

Дополнительный фактор - удобрения: значительная часть мировой торговли проходит через Ормуз, и их удорожание бьёт по сельскому хозяйству. Ещё один риск - переводы мигрантов, которые становятся менее стабильными на фоне глобальной турбулентности.

Остальные страны региона находятся между этими сценариями. Узбекистан сталкивается с ростом издержек, Таджикистан - с высокой уязвимостью, Туркменистан частично выигрывает за счёт газа, но ограничен контрактами.

Итог: Центральная Азия сталкивается не с дефицитом топлива, а с кризисом стоимости. Военные действия США и Израиля и последующая блокада стали триггером, который через Ормуз трансформировался в глобальный инфляционный удар. Регион платит за этот конфликт ростом цен, дорогой логистикой и усилением экономической нестабильности.