На Братском кладбище в Бишкеке пройдет акция "Сохраним памятники Победы"

- Светлана Лаптева
На Братском кладбище "Кызыл-Аскер" в Бишкеке 1 мая 2026 года (пятница) состоятся субботник и митинг-реквием в рамках акции "Сохраним памятники Победы - Кыргызстан". Мероприятие, организованное Посольством России, поисковым движением "Наша Победа - Биздин Жениш" и организациями соотечественников, приурочено к 81-й годовщине Великой Победы.

В 10:00 начнется субботник, в ходе которого будет проведена покраска памятных плит с именами воинов Великой Отечественной войны, захороненных на кладбище.

В 12:00 состоится митинг памяти. Программа включает минуту молчания, возложение венков к памятнику героям ВОВ, а также выступления Посла России Сергея Вакунова, представителей городских властей Бишкека и поисковых организаций. Завершится мероприятие поминальной службой.

Информация для участников:

Проезд осуществляется с проспекта Дэн Сяопина, поворот направо за домом №21.

Координаты: 42.878912, 74.556957.


ВОВ, памятник, Бишкек, Кыргызстан
