Министр обороны России проверил российскую военную базу в Кыргызстане

- Светлана Лаптева
Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочего визита в Кыргызстан проинспектировал объекты Объединённой российской военной базы, дислоцированной на территории республики.

База совместно с Вооружёнными силами Кыргызстана обеспечивает безопасность и суверенитет двух стран. В её состав входит 999-я гвардейская авиационная база в Канте - авиационный компонент Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе.

Командир авиабазы доложил министру об особенностях выполнения задач в текущей военно-политической обстановке, уровне оснащённости подразделений современной техникой, а также о развитии инфраструктуры.

В ходе визита глава Минобороны также проверил организацию боевой подготовки, осмотрел административные и жилые объекты, оценил условия размещения военнослужащих и их семей, а также посетил храм на территории базы.


