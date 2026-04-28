В Бишкеке стартовал Кубок Азии по хоккею среди юношей до 18 лет. Турнир открылся 27 апреля на ледовой арене "Nomad Arena".

Церемонию открытия посетили директор Государственного агентства по делам физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики Урмат Асанбаев и вице-президент Международной федерации хоккея Айваз Оморканов.

В рамках мероприятия прошёл парад команд-участниц и концертная программа. В турнире участвуют сборные Кыргызстана, Узбекистана, Макао (Китай), Индонезии, Монголии и Индии.

Кубок Азии продлится до 3 мая. В течение этого времени команды разыграют титул сильнейшей сборной турнира.