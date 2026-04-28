В Бишкеке подвели итоги Универсиады Кыргызской Республики

В Бишкеке завершилась Универсиада Кыргызской Республики. Торжественная церемония закрытия прошла 27 апреля на спортивной базе Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына.

Соревнования продолжались около двух месяцев и объединили студентов со всей страны. Участники разыграли медали в 15 видах спорта в рамках высшей и первой лиг.

По итогам общего командного зачёта первое место заняла Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта имени Б. Турусбекова. Серебряным призёром стал Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова, а третье место досталось Кыргызскому национальному университету имени Ж. Баласагына.

В рамках церемонии были также отмечены команды, проявившие высокую активность. Дирекция "Жаштык" вручила участникам спортивный инвентарь в поддержку развития массового и студенческого спорта.