В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве на 60 тысяч долларов

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве. По данным ведомства, ущерб составил 60 тысяч долларов.

Подозреваемый М.Ш., 1996 года рождения, осенью 2024 года вошёл в доверие к потерпевшему под предлогом продажи земельного участка в контуре 396 села Маевка и завладел двумя автомобилями Mercedes-Benz 2007 года выпуска и Toyota Camry 2017 года выпуска. После этого он скрылся.

16 августа 2025 года потерпевший обратился с заявлением в УВД Первомайского района.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

Подозреваемый задержан и водворён в ИВС.

В милиции просят возможных пострадавших или обладающих информацией граждан сообщить по телефонам 0707 714 834 или 102.