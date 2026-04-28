На Иссык-Куле в госсобственность возвращён участок пансионата

Прокуратура Иссык-Кульского района вернула в государственную собственность земельный участок стоимостью 273 млн 149 тыс. сомов, ранее незаконно переданный в частные руки.

По данным надзорного органа, участок площадью 1,9 га, принадлежавший туристическому пансионату "Ысык-Көл", был передан в частную собственность ещё в 2004 году с нарушением требований земельного законодательства.

Нарушение выявили в ходе проверки соблюдения земельного законодательства.

По итогам принятых прокурорских мер участок возвращён государству.


Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Иссык-Кульская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


