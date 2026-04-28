Кылычбек Султан освобожден от должности посла Кыргызстана в Пакистане

Президент Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Кылычбека Султана от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Исламской Республике Пакистан. Решение принято на основании его заявления. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он занимал эту должность с 2025 года.

Ранее он работал чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Республике Корея, а также является основателем новостных сайтов "Сереп медиа", "Супер.кг" и газеты "Супер-Инфо".

В 2020 году Кылычбек Султан проходил свидетелем по досудебному производству. По данным ГКНБ, проверялись эпизоды, связанные с возможным злоупотреблением должностным положением и служебным подлогом в период его работы послом в Республике Корея.

27 июля того же года он был вызван в ГКНБ для дачи показаний, однако отказался от них, в связи с чем следственные действия были отложены.

Сам Султан заявлял, что ему пытаются вменить статью о насильственном захвате власти.


