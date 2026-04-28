В Бишкеке 9 мая пройдет митинг-реквием и торжественные марши

- Светлана Лаптева
В Бишкеке 9 мая у Вечного огня состоится митинг-реквием с участием Бишкекского гарнизона. Об этом сообщил представитель Минобороны КР Канатбек Болотбаев.

По его словам, в преддверии праздника руководство министерства проведет адресные поздравления ветеранов. Курсанты Военного института и Национального военного лицея также примут участие в акции "Бессмертный полк".

Перед началом официальной части, с 9:00, по городу пройдут торжественные марши подразделений с исполнением песен военных лет. Маршрут движения запланирован от улицы Тоголока Молдо до улицы Ибраимова. К 10:20 подразделения прибудут на центральную площадь для построения.

На площади Ала-Тоо организуют показ военной техники времен войны и артиллерийского вооружения. Также будет развернута полевая кухня с солдатской кашей, рассчитанная примерно на 2000 человек.


9 Мая, Бишкек, Кыргызстан
