В Чуйском районе задержан водитель с наркотиками

В Чуйском районе задержан подозреваемый в незаконном хранении наркотиков. У него изъяли 214 граммов гашиша.

По данным милиции, 26 апреля около 23:00 на 3-м километре автодороги Токмок–Кошой был остановлен автомобиль Opel. За рулём находился гражданин И.Ж., 1996 года рождения. В салоне машины обнаружили 21 свёрток с веществом коричневого цвета с характерным запахом конопли.

Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является гашишем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 (незаконное изготовление наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта) УК КР.

Подозреваемый задержан и водворён в ИВС.

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.