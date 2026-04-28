В Кыргызстане упростят правила получения вида на жительство

В Кыргызстане планируют радикально пересмотреть порядок легализации иностранных граждан. Министерство цифрового развития инициировало поправки в закон "О внешней миграции", которые призваны устранить бюрократические барьеры. Законопроект уже вынесен на общественное обсуждение.

Отказ от лишних этапов

Главным новшеством станет отмена обязательного получения статуса иммигранта. В действующей редакции закона иностранцы вынуждены проходить двойную процедуру: сначала оформлять статус, а затем - вид на жительство (ВНЖ). Это заставляло людей дважды собирать пакеты документов и обращаться в разные инстанции. Новые правила внедряют принцип "единого окна", что значительно ускорит процесс и избавит заявителей от лишней бюрократии.

Льготы для студентов и инвесторов

Реформа предусматривает ряд серьезных послаблений:

  1. Отменяется требование о необходимости прожить в стране полгода перед подачей документов.
  2. Расширяется список лиц, имеющих право на ВНЖ. В него войдут инвесторы, студенты, сотрудники местных компаний и граждане стран СНГ.
  3. Убираются устаревшие нормы, включая избыточные требования по регистрации в гостиницах.

Новые правила контроля

Вместе с упрощением процедур вводится и персональная ответственность. ВНЖ могут аннулировать, если иностранец находится за пределами Кыргызстана более одного года и не уведомил об этом госорганы. Перечень исключений, при которых статус сохранится, позже утвердит кабинет министров.

По мнению авторов документа, реформа сделает миграционные процессы прозрачными. Это привлечет в страну больше молодых специалистов и студентов, что обеспечит вузам стабильный доход, а экономике - приток инвестиций.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


