Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут бой в конце 2026 года

Поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри официально подтвержден. Долгожданная встреча двух звезд тяжелого веса запланирована на конец 2026 года.

О сделке сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, назвав ее крупнейшей в своей карьере. По его словам, соглашение уже полностью оформлено, а сам бой станет главным событием года в мировом боксе.

Перед этим Джошуа проведет промежуточный поединок против Кристиана Пренги. Бой состоится 25 июля в Эр-Рияде и станет частью его программы возвращения на ринг.

Точная дата и место боя с Фьюри пока не объявлены, однако ожидается, что он пройдет в четвертом квартале 2026 года. В качестве возможной площадки рассматривается один из крупных стадионов Великобритании, а трансляция запланирована на платформе Netflix.

На протяжении более десяти лет Джошуа и Фьюри считались главными фигурами британского бокса, однако их очная встреча неоднократно срывалась. Теперь соперники наконец выйдут на ринг в поединке, который уже получил название "Битва Британии".

Ожидается, что бой станет одним из самых масштабных событий в истории современного бокса.