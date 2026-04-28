Кыргызстан и Корея усиливают сотрудничество в сфере климата

Кыргызстан и Республика Корея договорились подготовить совместный документ к саммиту "Центральная Азия - Республика Корея", который пройдёт в сентябре 2026 года в Сеуле. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Договорённость достигнута в ходе переговоров заместителя председателя Кабинета министров - министра Эрлиста Акунбекова с министром климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея Ким Сонгхваном.

Стороны обсудили вопросы изменения климата, состояния водных ресурсов и таяния ледников как ключевого источника пресной воды в Центральной Азии. Кыргызская сторона подчеркнула роль страны в формировании водных ресурсов региона и ответственность за их сохранение.

В числе приоритетов обозначены устойчивое управление водными ресурсами, адаптация к климатическим изменениям, внедрение современных технологий и развитие "зелёной" экономики.

Эрлист Акунбеков также пригласил корейского министра посетить Кыргызстан с официальным визитом. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению партнёрства.