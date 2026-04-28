Погода
$ 87.32 - 87.76
€ 101.77 - 102.77

Кыргызстан и Корея усиливают сотрудничество в сфере климата

192  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и Республика Корея договорились подготовить совместный документ к саммиту "Центральная Азия - Республика Корея", который пройдёт в сентябре 2026 года в Сеуле. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Договорённость достигнута в ходе переговоров заместителя председателя Кабинета министров - министра Эрлиста Акунбекова с министром климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея Ким Сонгхваном.

Стороны обсудили вопросы изменения климата, состояния водных ресурсов и таяния ледников как ключевого источника пресной воды в Центральной Азии. Кыргызская сторона подчеркнула роль страны в формировании водных ресурсов региона и ответственность за их сохранение.

В числе приоритетов обозначены устойчивое управление водными ресурсами, адаптация к климатическим изменениям, внедрение современных технологий и развитие "зелёной" экономики.

Эрлист Акунбеков также пригласил корейского министра посетить Кыргызстан с официальным визитом. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению партнёрства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458188
Теги:
Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  