Организаторы "Бессмертного полка" ожидают разрешения на шествие от мэрии

В Бишкеке организаторы акции "Бессмертный полк" ожидают согласования проведения шествия с мэрией города. Об этом стало известно на брифинге в информационном агентстве Sputnik, посвящённом формату проведения акции в этом году в Кыргызстане.

В обсуждении приняли участие координатор движения "Бессмертный полк - Кыргызстан" в Бишкеке Зульфира Шарафовна Хайбуллина, председатель общественного объединения "Республиканский комитет воинов Баткена" Сатыбек Молдалиев, а также заместитель председателя движения "Боевое братство" в КР Эмильбек Ункуев.

По словам участников брифинга, вопрос проведения шествия в формате массового мероприятия остается на стадии согласования с городскими властями.

Организаторы подчеркнули, что традиционно акция приурочена к Дню Победы и объединяет участников, которые выходят с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны.