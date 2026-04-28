Устойчивое будущее стран Центральной Азии - в экологической солидарности

372  0
- Нина Ничипорова
Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков выступил на рабочей сессии в рамках Регионального Экологического Саммита (RES 2026 Expo), прошедшего 23–25 апреля в Астане.

Мероприятие собрало представителей стран Центральной Азии, международных организаций и экспертного сообщества и было посвящено вопросам устойчивого развития и регионального сотрудничества.

Глава МДС рассказал об успешных практиках регионального сотрудничества в сфере ESG, о взгляде бизнес-сообщества Кыргызстана на их развитие.

"В глазах инвесторов регион Центральной Азии рассматривается как единый рынок, единое инвестиционное пространство, и решения все чаще принимаются на уровне региона. Поэтому устойчивость становится экономическим фактором", - подчеркнул в своем выступлении Аскар Сыдыков.

По результатам опроса, проведенного МДС, бизнес Кыргызстана рассматривает ESG как инструмент развития, где ключевые драйверы - инвесторы и партнеры. Интеграция ESG в бизнес-практику способствует расширению доступа к финансированию и новым рынкам, а также повышает конкурентоспособность компаний.

"Бизнес сегодня осознает, что ESG - это не благотворительность, а эффективное управление рисками", - подчеркнул Аскар Сыдыков.

В рамках сессии также были представлены результаты работы Центральноазиатской платформы по продвижению "зеленых" стимулов. Платформа объединяет бизнес, экологическое и экспертное сообщество Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана и выступает площадкой для обмена практическим опытом, выработки решений и адаптации международных ESG-подходов к региональному контексту. Платформа направлена на создание практических инструментов внедрения ESG и снижение барьеров для бизнеса в регионе.

По итогам саммита была принята Совместная декларация глав государств Центральной Азии "Экологическая солидарность Центральной Азии", направленная на развитие регионального сотрудничества в сфере экологии и устойчивого развития.


