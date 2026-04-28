Садыр Жапаров встретился с главами оборонных ведомств ШОС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 28 апреля принял руководителей оборонных ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, прибывших в Бишкек для участия в Совещании министров обороны. Об этом соощает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что Кыргызстан, как действующий председатель в ШОС придаёт особое значение развитию практического взаимодействия в оборонной сфере.

Речь идёт о проведении совместных учений, обмене опытом и укреплении координации между оборонными ведомствами стран-участниц.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что достигнутые в ходе совещания договорённости будут способствовать укреплению оборонного сотрудничества и обеспечению безопасности на пространстве ШОС.