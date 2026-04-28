Пункты пропуска на кыргызско-китайской границе временно закроют

На кыргызско-китайском участке государственной границы временно приостанавливается работа пунктов пропуска. Ограничения вводятся по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Дня труда. Об этом сообщает прессс-служба Погранслужбы.

С 30 апреля пункт пропуска "Иркештам – автодорожный" прекратит пропуск с 22:00, а "Торугарт – Автодорожный" с 20:00 по бишкекскому времени. Их работа возобновится 2 мая с 08:00.

Пункт пропуска "Бедель – Автодорожный" будет закрыт с 1 по 5 мая. Возобновление работы запланировано на 6 мая с 08:00.

В указанные даты пропуск лиц, транспортных средств и грузов осуществляться не будет.

Государственная пограничная служба рекомендует гражданам и участникам внешнеэкономической деятельности учитывать эту информацию при планировании поездок и перевозок.