В Кыргызстане круглосуточно принимают детей в 64 стационарах

В Кыргызстане отделения краткосрочного пребывания для детей работают круглосуточно, включая праздничные и выходные дни. Об этом напомнил Фонд обязательного медицинского страхования.

По данным ФОМС, такие отделения развернуты в 64 стационарах по всей стране. Здесь детям оказывают экстренную медицинскую помощь, проводят диагностику, стабилизируют состояние и определяют дальнейшую тактику лечения.

Обратиться в отделения можно без направления врача. Медицинская помощь, включая диагностические исследования, предоставляется бесплатно, пациенты обеспечиваются необходимыми лекарствами из перечня жизненно важных препаратов.

При необходимости дальнейшей госпитализации дети до 6 лет освобождаются от сооплаты, для пациентов от 6 до 18 лет действует сооплата среднего уровня.

После оказания помощи ребёнок может продолжить лечение дома под наблюдением педиатра или семейного врача.

ФОМС призывает родителей не заниматься самолечением и при появлении тревожных симптомов своевременно обращаться в ближайшие стационары.

Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии 113.