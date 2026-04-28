Погода
$ 87.32 - 87.76
€ 101.77 - 102.77

В Кыргызстане круглосуточно принимают детей в 64 стационарах

252  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане отделения краткосрочного пребывания для детей работают круглосуточно, включая праздничные и выходные дни. Об этом напомнил Фонд обязательного медицинского страхования.

По данным ФОМС, такие отделения развернуты в 64 стационарах по всей стране. Здесь детям оказывают экстренную медицинскую помощь, проводят диагностику, стабилизируют состояние и определяют дальнейшую тактику лечения.

Обратиться в отделения можно без направления врача. Медицинская помощь, включая диагностические исследования, предоставляется бесплатно, пациенты обеспечиваются необходимыми лекарствами из перечня жизненно важных препаратов.

При необходимости дальнейшей госпитализации дети до 6 лет освобождаются от сооплаты, для пациентов от 6 до 18 лет действует сооплата среднего уровня.

После оказания помощи ребёнок может продолжить лечение дома под наблюдением педиатра или семейного врача.

ФОМС призывает родителей не заниматься самолечением и при появлении тревожных симптомов своевременно обращаться в ближайшие стационары.

Дополнительную информацию можно получить по номеру горячей линии 113.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458195
Теги:
дети, праздник, Кыргызстан, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  