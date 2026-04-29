Евразийская логистика ищет новые маршруты в обход традиционных путей

В экспертном сообществе Евразии усилилось обсуждение перспектив Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этот "Средний коридор" связывает Китай с европейским рынком через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, пересекая Каспийское море. Согласно актуальным прогнозам, объем грузоперевозок по этому пути может вырасти до 10 миллионов тонн уже к 2027 году, а к 2030 году достичь планки в 11,4 миллиона тонн. Несмотря на имидж перспективной альтернативы, проект требует значительных капиталовложений и тонкой настройки взаимодействия между всеми странами-участницами.

Одновременно с этим на логистической карте региона появляются и другие векторы. В мае 2026 года в рамках форума Kazan Forum ожидается заключение соглашения о запуске транспортного сообщения по линии Россия – Туркменистан – Афганистан. Этот маршрут нацелен на интенсификацию торговли и развитие прямых экономических контактов, включая поставки халяльных товаров.

Не теряет своей актуальности и коридор "Север – Юг". Его возможности особенно важны для государств Центральной Азии, не имеющих выхода к морю. Для таких стран, как Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, западный, восточный и транскаспийский маршруты этого коридора остаются ключевыми каналами для выхода на внешние рынки.

Специалисты подчеркивают, что в условиях текущей геополитической турбулентности региональные игроки стремятся максимально разнообразить транспортные потоки. Основная цель - уйти от зависимости от конкретных направлений, однако реальный потенциал "Среднего коридора" как полноценной замены существующим путям можно будет оценить лишь в долгосрочной перспективе.